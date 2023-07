Comune Torino, Authority Antiriciclaggio non è smacco

"Comune e Regione hanno lavorato con impegno per costruire una candidatura di valore. Le ragioni che hanno indotto a candidare l'Italia attraverso un'altra città saranno oggetto di doveroso approfondimento, ma non si ha motivo di dubitare che non abbiano fondato motivo e, in ogni caso, non ci sono ragioni per ritenere che il non accoglimento di una candidatura di questo genere rappresenti, come si cerca di inferire, uno smacco per la città". Così la vicesindaca Michela Favaro, in risposta al question time del capogruppo M5s, Andrea Russi, sulla candidatura di Roma per ospitare la sede dell'Autorità Europea Antiriciclaggio. "Il Comune - assicura Favaro - continuerà a cogliere ogni possibile opportunità di sviluppo e crescita di Torino e di aumento del suo coinvolgimento nella rete nazionale e internazionale delle città europee. La decisione assunta dal Governo delude Torino - aggiunge -, ma ritenere che sia un torto perpetrato ai suoi danni implicherebbe considerazioni che una corretta interpretazione dei rapporti istituzionali impone di escludere". Parole che non convincono il consigliere 5 Stelle, per il quale "è l'inconsistente peso politico di Cirio e Lo Russo ad aver fatto perdere alla città questo importante obiettivo. Dopo Castellani - chiosa -, le uniche candidature vincenti lanciate dalla Città di Torino sono state quelle dell'era Appendino: Atp, Eurovision e I3A, su cui questa amministrazione avrebbe dovuto fare di più".