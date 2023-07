PALAZZO CIVICO

Gtt non si privatizza, meglio spennare i torinesi

L'azienda, tanto per cambiare, annaspa. La cura Lancione non funziona. E di fronte alla possibilità di un partner privato l'amministrazione sceglie l'aumento del biglietto: ticket a 2 euro (e poi fanno i fenomeni ai convegni sul trasporto pubblico)

L’inflazione rende tutto più caro, e i biglietti dei bus torinesi non faranno eccezione. Così almeno ce la “vende” Palazzo Civico. L’aumento del costo del ticket è stato confermato dal sindaco Stefano Lo Russo questa mattina: il caro-prezzi, in particolare dell’energia, lo rende l’unica alternativa percorribile per tenere in piedi il trasporto pubblico a Torino. Dovrà arrendersi, dunque, chi sperava in un intervento pubblico per evitare o almeno mitigare l’aumento e anche chi da anni propone l'ingresso di un partner privato per risollevare un'azienda che agonizza almeno da tre lustri. Nel frattempo, l’assessore responsabile dei trasporti cittadini, Chiara Foietta, sembra più impegnata a denunciare sui social insulti anonimi (odiosi, per carità, ma vederci del sessismo è francamente un’esagerazione) che ad occuparsi dello stato di bus e tram.

Le vicissitudini di Gtt, infatti, non sono soltanto figlie della congiuntura economica, ma arrivano da lontano. Cercando di risolverle, dieci anni fa, l’allora sindaco Piero Fassino tentò senza successo la strada della privatizzazione (lui avrebbe voluto cedere la maggioranza, la sinistra si mise di traverso e ne venne fuori una gara surreale in cui a finire sul mercato fu una quota di minoranza: i privati avrebbero dovuto metterci i soldi e il pubblico avrebbe continuato a gestire l'azienda. Stranamente non si fece avanti nessuno).

Oggi la società, affidata al nuovo ad Serena Lancione, non ha ancora trovato una stabilità finanziaria, anche se il sindaco ha assicurato che il rinnovo del parco mezzi diminuirà costi per energia e manutenzioni. Ma per l’entrata in funzione dei nuovi mezzi, e quindi per vedere questi risparmi concretizzarsi, bisognerà aspettare il 2024-2025, motivo per cui “difficilmente potremo non adeguare le tariffe al tasso di inflazione” ha dovuto ammettere Lo Russo. Insomma, quello che avrebbe fatto qualunque privato. E chissà che avrebbero detto in Comune se con un tasso d'inflazione all'8% fosse stato un privato ad aumentare il biglietto del 15%, da 1,70 a 2 euro come prospettato da azienda e amministrazione. Ma tranquilli, assicura il sindaco, “stiamo lavorando per minimizzare l’impatto sulle fasce deboli”.

In parte è anche colpa di Roma, visto che “sono scadute le somme che devono essere erogate dal Governo alle Regioni” per il trasporto pubblico locale. Il primo cittadino ha precisato che questi finanziamenti a fondo perduto coprono più del 50% del fabbisogno di Gtt, consentendo di non alzare troppo i costi sostenuti dagli utenti. Anche in questo quadro difficile, però, privatizzare “non è un’opzione”, ha risposto il sindaco a domanda diretta. Il suo scopo resta quello di “mantenere Gtt entro un perimetro pubblico anzi consolidarla in prospettiva del 2027, quando sarà finito il contratto che lega Torino a Gtt”. Chissà se altri quattro anni (di agonia) basteranno per riportare i conti di Gtt sotto controllo.