DAI BANCHI IN CORSIA

Mancano anestesisti e rianimatori, più posti per i futuri specialisti

Le Regioni rivedono il piano di fabbisogno per l'anno accademico 2023-2024. Sul tavolo coordinato dal Veneto, le necessità girate al Governo. In Piemonte salgono da 851 a 1.189. Forte aumento per le specializzazioni di cui mancano molti professionisti

Servono più medici oggi, ma non di meno domani. Così, di fronte a una situazione che non può vedere soltanto soluzioni tampone (peraltro non facili), ma richiede un’adeguata programmazione per non trovarsi nel giro di qualche anno ancora o nuovamente in un’emergenza sul versante del personale, le Regioni hanno chiesto e ottenuto di rivedere al rialzo i fabbisogni delle varie specialità per l’anno accademico 2023-2024.

Le cifre stabilite appena due anni fa sono insufficienti. Questo il risultato del tavolo tecnico coordinato dal Veneto in seno alla Conferenza delle Regioni al quale sono arrivate le richieste da tutto il Paese. E in base alle istanze di ciascuna Regione è stato rivisto e approvato l’accordo con il Governo che modifica il numero delle borse di studio per ciascuna specialità, aumentandole di 2.445 rispetto a quanto stabilito nel precedente accordo del 3 giugno del 2021, sempre per lo stesso anno accademico, passando da un totale di 12.124 a 14.579.

In Piemonte si passa dai precedenti complessivi 851 posti per futuri medici specialisti a 1.189, ma sono alcune specialità e l’incremento richiesto a disegnare con ulteriore nettezza il quadro in cui nel giro di un paio d’anni si è trovato il sistema sanitario, tra abbandoni, pensionamenti e scarsità di nuovi accessi, tanto da far correre ai ripari per il futuro. Se il precedente fabbisogno fissava a 95 i posti per futuri anestesisti rianimatori, quello attuale lo porta a livello regionale a 135.

Una necessità che trova solidissima conferma nella situazione attuale che, come spiega Gilberto Fiore, presidente regionale di Aroi, l’Associzione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, “vede una carenza di circa 200 specialisti nel sistema sanitario piemontese che oggi ne conta poco meno di mille”. Se le norme restrittive sull’impiego dei gettonisti delle cooperative hanno frenato un po’ gli abbandoni del pubblico per il provato che in alcune aziende, come quella ospedaliera di Cuneo erano arrivati a livelli preoccupanti, la situazione resta ancora pesante. “a quest’anno e quelli a venire dovremo fronteggiare la prevista gobba pensionistica che porterà a ulteriori perdite di personale”, aggiunge Fiore.

Non va meglio, si sa, sul fronte contiguo, ovvero quello dell’emergenza-urgenza. E anche in questo caso l’allarme che risuona da mesi nei Pronto Soccorso si traduce in un aumento da 55 a 70 posti per futuri specialisti. “Un’ottimo segnale”, per Fabio De Iaco, presidente nazionale di Simeu, la Società italiana di medicina di emergenza e urgenza.

“L’aumento dei posti è una risposta decisamente importante, anche se poi bisogna rendere il più possibile attrattive le scuole di specialità per evitare poche iscrizioni o differenze notevoli tra Università che attraggono di più e altre meno”.

Dalla rivisitazione del precedente piano, “frutto di una raccolta di dati azienda per azienda”, come spiega l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, emerge ancora come sia necessario aprire maggiormente le scuole per futuri pediatri (altra specialità di cui il Piemonte soffre pesanti carenze su molte parti del territorio), tanto da salire dai precedenti 70 agli attuali 85, così come per la medicina interna dove le precedenti 55 borse di studio aumentano a 85.

Numeri che in un quinquennio dovranno trasformarsi in medici specialisti da inserire nel sistema sanitario regionale, ma che alla luce delle recenti decisioni per far fronte alla scarsità di professionisti, potrebbero entrare negli ospedali già dopo i primi anni di specialità.