Preferenze anche per il Parlamento

Dunque, tra meno di un anno andremo a votare per il rinnovo del Parlamento Europeo, per quasi tutte le Regioni, forse per le bentornate Province e per i Consigli Comunali e i Sindaci. Si tratta di elezioni che vedono sistemi elettorali dove, per la scelta dei parlamentari europei, dei consiglieri regionali, provinciali e comunali, si farà ricorso alle preferenze. Detto con parole più semplici, saranno i cittadini a scegliere direttamente i propri rappresentanti. Sembra, questa, una affermazione rivoluzionaria invece è una banale regola democratica dove il cittadino è l’arbitro della scelta della classe dirigente a tutti i livelli e non un mero ed insignificante “ratificatore” di decisioni prese da altri. E questo perché il nostro Parlamento è ancora disciplinato da una legge elettorale che non prevede la scelta dei deputati e dei senatori da parte dei cittadini in quanto vengono decisi dalle segreterie centrali dei partiti. Non a caso, si parla di “nomina” dei parlamentari e non di “elezione” dei deputati e dei senatori. Anche perché la campagna elettorale per tutti i candidati finisce il giorno in cui si presentano le liste. Già si sa in anticipo chi sarà eletto e chi non sarà affatto eletto.

Ora, la notizia positiva ed incoraggiante che saranno le preferenze a determinare la composizione dei futuri eletti in Europa, nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni, è di buon auspicio anche per il futuro Parlamento. Certo, noi sappiamo, e lo dico senza alcuna regressione nostalgica ma per semplice buon senso, che per quasi 50 anni il sistema elettorale proporzionale è stato caratterizzato alla Camera dalla possibilità di indicare 4 preferenze – il che permetteva alle tendenze e ai gruppi culturali presenti nei vari partiti di poter fare squadra in campagna elettorale con costi molti limitati – e al Senato con i collegi uninominali di partito. Anche al Senato, come alla Camera, era sempre il cittadino che decideva senza demandare alle scelte centralistiche dei partiti. Comunque sia, credo sia arrivato il momento per far sì che, seppur con sistemi elettorali diversi tra i vari livelli istituzionali, sia sempre e solo il cittadino che decide concretamente la composizione degli organi elettivi. Ma questo esige, al contempo e soprattutto, la presenza di partiti che non siano personali, padronali o del capo. Perché se prosegue questa stortura da un lato e un sistema elettorale che prevede la designazione degli eletti dall’altro, si corre il serio rischio che l’unico livello istituzionale che non prevede una scelta democratica sarà quello dei parlamentari nazionali.

Ecco perché è arrivato il momento per porre la questione nel dibattito politico e all’interno dei vari partiti. Ben sapendo che le vere emergenze sono altre ma anche consapevoli che la qualità della democrazia in un paese la si misura anche e soprattutto da come si eleggono i propri rappresentanti in Parlamento.