Torino: blitz forze dell'ordine e sindaco in corso Giulio Cesare

Blitz, questa mattina all'alba, delle forze dell'ordine, in uno stabile di corso Giulio Cesare, a Torino, segnalato come luogo di spaccio e degrado. Sul posto anche in sindaco Stefano Lo Russo che proprio nelle scorse settimane si era recato in zona per rendersi conto di persona della situazione. "Sono soddisfatto del lavoro che è stato programmato una decina di giorni fa - ha detto nella diretta a Radio Juke Box del martedì - su una delle centrali di spaccio di corso Giulio Cesare. Stamattina c'è stato un intervento con forze dell'ordine, Asl, polizia municipale per verificare lo stato di un immobile, tra l'altro pieno di bambini, che riscontra parecchie anomalie ed è oggetto di spaccio a cielo aperto. Si tratta di un'attività - ha spiegato il sindaco - tra quelle che devono essere messe in campo per ripristinare la legalità in quella zona. Ovviamente sono fenomeni che si radicalizzano negli anni, - ha proseguito Lo Russo - in molti casi ci sono sono alcuni italiani che sfruttano la fragilità sociale di persone in difficoltà, che non hanno un posto dove dormire ed è molto brutto. Sono convinto - ha concluso - che anche attraverso azioni come quella di stamattina si possa invertire un ciclo soprattutto in Barriera, che è stato un po' lasciato andare negli ultimi anni".