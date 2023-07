Sindaco di Torino, ad auto elettrica servono incentivi di Stato

"L'auto elettrica, allo stato tecnologico attuale, vive e viaggia se ha incentivi statali, questo non solo in Italia ma in tutta Europa perché il costo di produzione, dei materiali, non è ancora competitivo. Quindi qui si gioca tantissimo un rapporto che avrà Stellantis col governo, auspico che il governo faccia la sua parte per incentivare l'industria italiana, come fanno i governi degli altri Paesi europei per incentivare le loro industrie". Così, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, interpellato nella diretta radiofonica del martedì a proposito del futuro di Stellantis in Italia e, in particolare, a Torino. "Dobbiamo farlo anche noi - aggiunge - e credo che questo sia un terreno su cui si misurerà anche la capacità politica e di fare rete, come stiamo cercando di fare con la Regione. In questo momento il boccino degli incentivi statali dell'auto elettrica è in capo al governo, non può essere assolutamente in capo al Comune, ma noi facciamo squadra per mantenere sempre di più le produzioni a Torino e fare in modo che anche il ciclo di assunzioni riprenda con vigore. Siamo comunque convinti che questa sia la strada giusta". Sul fatto che la produzione dei nuovi modelli presentati la scorsa settimana non sarà in Italia, il sindaco dice di dare "una chiave di lettura meno drammatica e pessimistica. Ogni tanto vado a riprendere i vecchi giornali, quando Fiat decise di portare la produzione della 500 elettrica a Mirafiori e c'era qualcuno che stimava che non se ne sarebbero prodotte più di 20 mila, i dati recenti è che hanno sforato le 100 mila. Sicuramente - afferma - la questione Mirafiori va affrontata nell'ottica di un gruppo internazionale, a me sembra una buona notizia che si sia scelto di mettere a Torino il Green Campus".