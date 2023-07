Tipi da (ultima) spiaggia

Dicono che… non sia passata inosservata l’ultima provocazione Silvio Viale in Sala Rossa. Dopo aver istituito il “birra time” in aula ed essere stato al centro del giallo sulla sparizione del crocifisso, il consigliere radicale si è presentato ieri in tenuta da mare, con polo (cravatta) e braghette corte (foto). Un modo per far fronte all’ondata di calore che si è abbattuta su Torino o la dimostrazione che la politica è ormai all’ultima spiaggia? E mentre il tempo passa, vengono in mente quei versi di chi predicava “scienza e costanza per invecchiare senza maturità”.