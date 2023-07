COMUNE DI TORINO

Lo Russo non taglierà i rami secchi

(di corso Belgio e del centrosinistra)

Gli alberi potranno agonizzare ancora un po'. La giunta di Torino sospende l'intervento previsto e finanziato con fondi europei. L'annuncio di Tresso dopo lo scazzo con Ravinale di Sinistra ecologista e le proteste dei giorni scorsi. Maretta in giunta

La seduta in Sala Rossa è appena finita, ma i toni si accendono. “Alice son due mesi che sono su questa cosa, ne so un pochino più di te”. L’assessore Francesco Tresso è arrabbiato con la consigliera di Sinistra ecologista Alice Ravinale. Lo scazzo è sulla mancanza di comunicazioni tra gruppi consiliari e giunta sul taglio degli alberi in corso Belgio, abbattimento contro il quale i cittadini di Vanchiglietta (fortino elettorale della sinistra “grimaldiana” di cui fanno parte Ravinale e l’assessore Jacopo Rosatelli) hanno organizzato un comitato per salvare gli alberi.

“Se voi dite A e fate B non vi potete lamentare se poi noi diciamo A”, spiega a Tresso il consigliere Moderato Simone Fissolo per calmarlo. La giunta di Stefano Lo Russo ha deciso di fare dietrofront su corso Belgio. Il tema è stato trattato ieri mattina in commissione e a quanto pare nella stessa maggioranza non ci sono posizioni univoche, ma tra le strade immaginate per superare l’impasse c’è quella di abbattere gli alberi soltanto in due isolati (quelli messi peggio) e di rimandare il resto degli interventi, in attesa che si plachino le acque. Dando così ragione a chi protesta per salvare un’alberata ritenuta dai tecnici del Comune in pessime condizioni e con poca vita residua. Un intervento da 600mila euro finanziato con i fondi europei del Pon metro plus che ora rischia uno stop.

In questo caso, i cittadini che si alternano al gazebo allestito a giugno per impedire l’inizio dei lavori stanno per ricevere una buona notizia: l’avranno vinta. Ma solo perché ora il centrosinistra non vuole polemiche, spiegano i più maliziosi, tra un po’ il piano sarà ripresentato e rifinanziato. Probabilmente dopo le europee dell’anno prossimo. Attraverso una nota informale Tresso - che è già nel mirino per le strade colabrodo e l'erba altissima - ha annunciato la rimodulazione del piano mentre promette più dialogo con la cittadinanza. Sinistra ecologista (per ora) può cantare vittoria.