Sicurezza: FdI, con centrodestra si vede cambio di passo

"Da tempo chiedevamo un intervento per risolvere una situazione insostenibile. Ringraziamo la prefettura e le forze dell'ordine. L'operazione di questa mattina dimostra finalmente un cambio di passo merito del governo Meloni, capace di tornare in quartieri in cui le istituzioni fino a qualche tempo fa sembravano assenti, a partire dal sindaco che ha scoperto la delinquenza a Barriera appena un mese fa". Così l'assessore regionale alle Politiche sociali, Maurizio Marrone, ll presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto e la capogruppo di Fdi in circoscrizione, Verangela Marino, commentano il blitz, all'alba di oggi. nello stabile di corso Giulio Cesare in cui erano state segnalate attività di spaccio. "Quando a governare va la destra i risultati si vedono - dice Marrone -. Per tutelare davvero le persone oneste che vivono nelle nostre periferie bisogna riportare la legalità, ripulendo le situazioni di degrado e violenza". "L'illegalità - proseguono i tre esponenti di FdI - colpisce innanzitutto le fasce più fragili della nostra società, che sono stufe di questi soprusi. Ora serve continuare a ripulire Barriera. Lo dobbiamo ai tanti cittadini che chiedono di vivere in un quartiere libero dal degrado e dall'illegalità".