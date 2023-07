Politecnico Torino inaugura hub in Giappone

Terza economia a livello mondiale, il Giappone è uno dei sistemi economici più moderni e avanzati al mondo, forte della sua posizione geografica nell'area dell'Asia-Pacifico - uno dei quadranti economicamente più dinamici su scala globale - e di una tradizionale proiezione internazionale. Il Politecnico di Torino vanta un solido legame nella ricerca e nella formazione con il Paese del Sol Levante, con oltre 20 collaborazioni con università giapponesi: i progetti e le iniziative congiunte hanno generato, nel quinquennio 2017-2021, progettualità per oltre un milione di euro e numerosi risultati scientifici congiunti a cura di oltre 50 tra docenti, ricercatori e tecnico-amministrativi. Forte di questa esperienza di proficua collaborazione, il Politecnico ha inaugurato oggi - alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia a Tokyo Gianluigi Benedetti - la sede di Kyoto del PoliTo Japan Hub, il primo ufficio indipendente di un'università italiana nel Paese, con l'obiettivo di creare nuove sinergie e reti per le sue attività di ricerca e collaborazione con aziende e organizzazioni, con il coinvolgimento di attori dell'area di Kyoto e di tutto il Giappone. Il Japan Hub nasce come antenna del Politecnico di Torino in Giappone, Paese strategico per una collaborazione internazionale nell'area asiatica.