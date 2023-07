Ospedale Cuorgnè, gruppo regionale Pd contro la privatizzazione

Il Partito Democratico dice no alla possibile privatizzazione dell'ospedale di Cuorgnè, così come suggerito da uno studio commissionato dalla Regione Piemonte che prevede anche la soppressione definitiva del pronto soccorso. "Sarebbe un altro passo per privare i cittadini della sanità pubblica, costringendoli a rivolgersi al privato - dice in merito il presidente del gruppo Pd in Consiglio regionale, Raffaele Gallo - Salutiamo, quindi, con favore l'iniziativa del gruppo di minoranza "Cuorgnè c'è" che ha chiesto la convocazione di un Consiglio comunale aperto sul futuro dell'ospedale cittadino. Riproporremo il tema in Consiglio regionale chiedendo all'assessore Icardi un'informativa su questo tema". I Dem chiedono lo stop "alle scelte calate dall'alto da parte della giunta regionale, tutte volte a privatizzare la sanità".