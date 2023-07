GUERRA & PACE

Torino-Dnipro, gemellaggio sotto le bombe

L'iniziativa dei radicali dopo la visita in Ucraina. Ieri l'incontro a Palazzo Civico ricevuti dalla vicesindaca Favaro. Boni: "Così li aiuteremo anche nella ricostruzione". Ora la palla passa alle amministrazioni comunali per i passi istituzionali

Ricostruire l’Ucraina anche attraverso i gemellaggi. L’iniziativa è dei Radicali Italiani che stanno portando avanti il progetto di gemellaggio tra Torino e Dnipro, la prima capitale d’Italia e una delle città martiri dell’Ucraina. “Ieri, in occasione dei cinquecento giorni dall’invasione su larga scala lanciata dalla Russia abbiamo incontrato la vicesindaca di Torino Michela Favaro e siamo stati ricevuti dai capigruppo in Comune insieme all'Associazione della Comunità Ucraini di Torino” afferma Igor Boni, presidente di Radicali Italiani.

“Dopo l’istanza popolare presentata lo scorso settembre per chiedere l’avvio del gemellaggio tra Dnipro e Torino, abbiamo illustrato i progressi dopo la nostra missione a Kyiv ad aprile e a Dnipro negli scorsi giorni. I vicesindaci della città ucraina, incontrati in loco, propongono scambi culturali con scolaresche di Dnipro e Torino, chiedono supporto di professionisti nella difficile opera di ricostruzione – a tal proposito abbiamo ipotizzato il coinvolgimento dell’Unione Industriale, di Confcommercio, degli Ordini Professionali e delle Fondazioni – propongono che delegazioni istituzionali del comune di Torino si rechino a Dnipro e che delegazioni di Dnipro possano venire a Torino”.

La palla passa ora al Comune per avviare contatti istituzionali diretti. Le rappresentanti della comunità ucraina hanno ringraziato la città per l’accoglienza e hanno chiesto sostegno per aprire un centro culturale ucraino e per dedicare un’ala di una biblioteca civica a opere letterarie, scientifiche e storiche ucraine. Così da dare concretezza al percorso di inclusione degli oltre 10mila ucraini che vivono in Piemonte, oltre 2mila solo a Torino.