BERLUSCHINO

Cairo: "Non scalo Mediaset, ma in politica mai dire mai"

L'editore alessandrino smentisce le voci ricorrenti di un suo interesse al gruppo tv di Berlusconi. "È una cosa inventata, che non sta né in cielo né in terra". Da micragnoso qual è dovrebbe tirare fuori troppi soldi (che non ha). Discesa in campo solo rinviata?

“Non ho mai pensato di scalare Mediaset con un’opa. È una cosa inventata, che non sta né in cielo né in terra”. Urbano Cairo, amministratore delegato di Rcs, durante la presentazione dei palinsesti di La7 a Milano smentisce le voci su un suo interesse all’azienda del Biscione. Voci che circolano da tempo, salite d’intensità con la morte di Silvio Berlusconi. E proprio a partire dal legame con il tycoon e leader di Forza Italia si è più volte ipotizzato un ingresso in politica dell’editore alessandrino, sulle ore dell’antico mentore.

“Con Berlusconi ho avuto la fortuna di lavorare come assistente diretto per 4 anni e altri 10 Publitalia e Mondadori, c’era un rapporto personale bello e mi è dispiaciuto – ha sottolineato Cairo –. Quando Berlusconi è mancato l’ultima cosa alla quale ho pensato è stata questa. Anche da un punto di vista umano, mai lontanamente l’avrei pensata. Rcs era contendibile, Mediaset non lo è. Ribadisco; non ho mai pensato a questa cosa”. E la politica? Si può ipotizzare, prima o poi, una discesa in campo? “È una cosa remota ma mai dire mai”.