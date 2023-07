Ascom Torino, il nuovo piano regolatore tuteli il commercio

Tutela dei negozi, stop ai supermercati e ai centri commerciali, contenimento dei cambi di destinazione d'uso che trasforma sempre più spesso i negozi vuoti in garage e in abitazioni. Sono alcune delle richieste dell'Ascom, illustrate agli assessori del Comune di Torino al Commercio Paolo Chiavarino e all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, in un incontro sul nuovo Piano Regolatore Generale di Torino. "Stiamo lavorando per invertire la rotta della desertificazione commerciale e per restituire alle vie della città servizi, vivacità, bellezza e sicurezza. Per questo motivo abbiamo voluto portare la discussione sul futuro Piano Regolatore di Torino nella Casa del Commercio. Vogliamo dare il nostro contributo alla realizzazione di un Piano Regolatore che dia prospettiva a una città in divenire e che tenga conto di uno scenario dove il commercio è uno degli elementi, ma non l'unico" sottolinea la presidente dell'Ascom Maria Luisa Coppa. "Il rilancio del commercio locale è sicuramente una delle nostre priorità. I negozi di vicinato sono infatti un elemento fondamentale della nostra città perché contribuiscono all'identità dei quartieri," spiega Chiavarino. "Il nuovo Piano Regolatore - ha detto Mazzoleni - dovrà avere i cittadini al centro. Obiettivo fondamentale sarà la valorizzazione dei quartieri e la loro centralità come elemento di riequilibrio territoriale, a partire dal ruolo delle Circoscrizioni. Le trasformazioni avranno a cuore il sostegno al commercio e all'economia di vicinato, anche e soprattutto come elemento di coesione sociale e presidio di sicurezza. In questa chiave anche la valorizzazione dei mercati come occasioni di garanzia del territorio".