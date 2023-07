Icardi, offerta acquisto ex Maria Adelaide al vaglio tecnico

"L'Agenzia del Demanio ha dato parere favorevole e ha ritenuto congruo il valore dell'offerta, che è ora al vaglio tecnico-giuridico degli organi competenti per fissare il rogito notarile di compravendita": lo ha detto a proposito dell'ex ospedale Maria Adelaide di Torino l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, oggi in in Consiglio regionale. "L'ospedale Maria Adelaide - ha ricordato Icardi - fu chiuso nel 2016 dalla precedente Giunta regionale. Di conseguenza la Corte dei Conti ha costantemente chiesto la rendicontazione dei costi di mantenimento e vigilanza sull'immobile non più dedicato ad attività sanitarie, nelle more della sua alienazione. L'Azienda Città della Salute e della Scienza, proprietaria del bene, dopo aver ripetutamente provveduto alla pubblicazione di bandi di gara per l'alienazione dell'immobile, tutti andati deserti, ha conseguito nel più recente periodo un'offerta d'acquisto, che è ora al vaglio tecnico e giuridico".