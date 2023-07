Si Cobas, sciopero e picchetto davanti a Mondo Convenienza

Sciopero e picchetto, questa mattina, davanti ai magazzini "Mondo Convenienza" di Volpiano e Settimo Torinese. Un'agitazione promossa dal Si Cobas con i dipendenti delle ditte in appalto che effettuano le consegne. "Si sciopera contro un regime di sfruttamento e caporalato di cui si conosce l'esistenza da almeno dieci anni", dicono dal sindacato che lamenta "turni massacranti di lavoro, mansioni incompatibili con le normative in materia di sicurezza e chiede migliori condizioni di lavoro e l'applicazione di un contratto che riconosca più diritti e dignità, mentre l'azienda applica un regolamento non sottoscritto da alcuna sigla sindacale con cui taglia diritti in materia di ferie e malattia e si arroga un potere arbitrario sui lavoratori". La protesta nel Torinese segue quelle avviate nei giorni scorsi in altri magazzini di tutta Italia.