Nomisma, segnali incoraggianti da mercato immobiliare Torino

"Nonostante i cambiamenti di contesto, che a livello nazionale hanno cominciato ad avere i primi effetti sul mercato immobiliare, a Torino la situazione sembra ancora mostrare segnali tutto sommato incoraggianti". Lo sottolinea il secondo Osservatorio sul Mercato Immobiliare 20232 di Nomisma. Per i prossimi mesi, gli operatori locali confermano un rallentamento del mercato della compravendita, mentre rimangono ottimisti sugli affitti. L'attesa è di una flessione dell'attività transattiva e di una sostanziale stabilità della dinamica dei prezzi, a fronte di un aumento del numero di locazioni oltre che dei canoni di affitto. Nella prima parte dell'anno in corso, si conferma favorevole il trend del settore residenziale. Tuttavia, gli operatori intervistati da Nomisma evidenziano alcune prime difficoltà dovute all'eccessivo costo del mutuo, come testimoniato da circa il 45% degli agenti immobiliari interpellati. Il continuo rialzo dei tassi contribuisce a ridurre la quota di compravendite assistita da mutuo, ora pari al 75%. Per quanto riguarda i prezzi, prosegue l'evoluzione positiva in atto da qualche semestre. Nella prima parte di quest'anno, il mercato degli immobili destinati a uffici ha mostrato segnali di ripresa. Lo conferma la riduzione dei tempi medi di vendita, che passano in un semestre da 8 a 7 mesi e la flessione degli sconti concessi in fase di trattativa, che scendono dal 15,5% al 14%. Anche in questo caso risulta migliore la situazione sul versante locativo, dove si registra una variazione dei canoni su base semestrale pari al +1,9%. Il settore degli immobili commerciali di piccole dimensioni ha evidenziato un andamento migliore rispetto al semestre precedente. A dimostrarlo sono i prezzi di compravendita, che registrano una variazione media urbana pari a +1,5%, riconducibile prevalentemente alla buona performance delle zone semicentrali e centrali della città.