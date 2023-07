Fratelli e coniugi

Dicono che… i due non potessero scegliere luogo più azzeccato per un apericena dal forte sapore di campagna elettorale. La senatrice di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio e il marito Roberto Ravello, ex assessore regionale nella giunta di Roberto Cota, oggi nello staff di Alberto Cirio, danno appuntamento ad amici e sostenitori alla bocciofila “La Familiare” il prossimo 24 luglio. Posto perfetto per celebrare un sodalizio politico e sentimentale. Un happening che segnerà l’inizio della corsa di Ravello per far ritorno sui banchi di Palazzo Lascaris, che già occupò nella precedente legislatura? Pare proprio di sì.