Sicurezza: Silp-Cgil, nessuna attenzione al nostro settore

Presidio, questa mattina davanti alla Prefettura di Torino, in occasione della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, del Silp-Cgil per esprimere "la nostra contrarietà nei confronti del Governo e protestare per l'assenza di risorse e la carenza di organici" "Siamo qui - spiega il segretario provinciale Silp-Cgil, Tommaso Panelli - per denunciare la grave crisi del comparto sicurezza, che soffre una carenza di organico a livello nazionale di decine di migliaia di unità, che si aggraverà ulteriormente con i pensionamenti. E a fronte di questo - dice - non c'è nessun intervento del governo con assunzioni straordinarie". Panelli evidenzia che "il livello di sicurezza del nostro lavoro è ormai insostenibile, con nuovi record di suicidi ogni anno e non vediamo nessun impegno concreto, né da parte dei vertici né da parte della politica, che spesso usa il tema solo a livello propagandistico". Fra i temi anche le retribuzioni "ferme al 2021", un "contratto di lavoro scaduto da quasi 600 giorni e sottopagati straordinari non corrisposti. Intendiamo mandare un forte messaggio a Palazzo Chigi - conclude il sindacalista - perché siamo stufi di parole vane".