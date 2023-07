Montaruli (FdI), squallidi insulti Placebo a Meloni, sinistra condanni

“Gli insulti nei confronti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, proferiti dal palco dello Stupinigi Sonic Park, sono un fatto inaudito su cui non abbiamo sentito la condanna da parte della sinistra che tra l’altro governa il comune di Nichelino. Ringraziamo le forze dell’ordine per aver segnalato il fatto alla Procura, denigrare e insultare non è una forma d’arte ma semplicemente qualcosa di squallido. Non si può permettere che un evento di portata internazionale che attira così tante persone sia rovinato da parole-spazzatura che, nel silenzio generale, mirano ad attaccare le istituzioni della Repubblica. La sinistra si schieri per condannare l’accaduto, altrimenti sarà tra i fan dei fomentatori di odio”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli.