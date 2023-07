Sicurezza: Lo Russo, dati incoraggianti ma non punto d'arrivo

"I dati sono incoraggianti ma non basta. Il calo generale dei reati in città è un punto di partenza, ma non può essere un punto di arrivo". Così al termine della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ribadendo che "la nostra visione integra il tema della sicurezza in termini di presidio del territorio e di contrasto alla criminalità con la sicurezza sociale, che è quella che va recuperata a Torino cercando di lavorare intensamente sulle politiche di integrazione, la riduzione delle povertà e di tutte quelle situazioni che producono disagio sociale". Facendo riferimento anche al blitz di ieri in corso Giulio Cesare, il sindaco osserva che "i presidi fissi servono, ma non bastano. Dobbiamo lavorare nell'ottica di un generale miglioramento della qualità urbana e sicuramente i controlli sono condizione essenziale, ed è quello che abbiamo condiviso in questi mesi incrementandone la frequenza e l'intensità. Siamo consapevoli che non è sufficiente e che, ovviamente, quello che non va fatto è spostare le zone di spaccio. Il tema va contrastato e - ribadisce Lo Russo - solo in un'ottica autenticamente integrata di sicurezza, che vede il controllo, il presidio fisico ma anche il lavoro sociale e di inclusione, si può progressivamente lavorare a migliorare le condizioni generali della città nelle zone più critiche".