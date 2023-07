Sicurezza: Cirio, reati in calo ma servono pene più certe

"Il fatto che i reati diminuiscano rispetto al pre pandemia è un dato che dà buone speranze ed è bene dare la percezione di un territorio presidiato, perché questo è il Piemonte. Invertire la percezione di insicurezza non è facile, quello che potrebbe essere utile, e il Parlamento ci sta lavorando, è una maggior certezza della pena". A dirlo il presidente della Regione, Alberto Cirio, intervenuto oggi alla Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza a Torino. "Noi dobbiamo prevenire - dice -, agire sulla cultura, insegnando i valori a tutti, ma dall'altra parte a chi sbaglia dobbiamo dare delle pene che siano sempre più certe. Una maggior certezza della pena, che so essere nei programmi di questo governo nazionale, potrebbe essere di ulteriore aiuto". Quanto alla situazione del Piemonte sottolinea che "abbiamo una regione in cui la sicurezza è garantita da straordinari uomini e donne, con un presidio del territorio efficace" e ricorda che la Regione "ha stanziato un milione di euro per un potenziamento delle risorse a disposizione di TORINO, delle sue aree più in difficoltà e marginali, ed è pronta a continuare a fare la propria parte anche per aiutare a sostenere le caserme di carabinieri, guardia di finanza, delle questure, che necessitano spesso di interventi di manutenzione per renderle più sicure e più efficaci. È un lavoro che dobbiamo fare insieme - conclude il presidente della Regione - guardando a dati numerici che ci dicono che la sicurezza in Piemonte è una realtà".