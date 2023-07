TRA LE SBARRE

Ancora un suicidio in carcere

Alle Vallette di Torino un 44enne, italiano, si è tolto la vita impiccandosi. Si è servito di un cappio ricavato da un laccio che ha poi legato alla branda a castello della propria cella. Qualche settimana fa una donna si è appesa alle inferriate del bagno

Un detenuto italiano, 44 anni, si è tolto la vita impiccandosi nel Padiglione B del carcere delle Vallette di Torino. Il corpo è stato trovato attorno alle ore 15 all’interno della sua cella. Circa un mese fa era stato dimesso dalla Sezione Psichiatra. Ogni tentativo di rianimazione da parte dal personale di Polizia e sanitario di turno nella struttura è stato vano e non si è potuto fare altro che riscontrarne la morte.

Quello di oggi è il secondo suicidio avvenuto nella Casa Circondariale torinese, dopo solo poche settimane da quello di una donna di 52 anni che, lo scorso 30 giugno, si è tolta la vita appendendosi alle inferriate della finestra del bagno nella sezione femminile del Lorusso e Cutugno a meno di due mesi dalla sua uscita dalla detenzione. Ancora prima un 27enne venne ritrovato morto dopo aver inalato il gas da una bomboletta.

Nel 2022, invece, fra le mura del carcere di Torino sono stati 4 i detenuti che si sono tolti la vita (un numero superato solo dalla casa circondariale di Foggia). “Sono stati 25 i suicidi in carcere da inizio anno in tutta Italia – disse in occasione dell’ultimo tragico evento la garante dei detenuti della Città di Torino, Monica Cristina Gallo —. Quando sono stata avvista sono corsa ad aprire subito la mia casella postale e ho trovato una trentina di mail che parlavano di quella persona, che ormai era prossima all’uscita. Era seguita dagli educatori del carcere, dove ha svolto anche molte attività. Purtroppo, l’estate rappresenta un rischio maggiore, perché si interrompono i corsi e diminuisce il personale. Ed è per questo che è necessario porre un’attenzione ancora più alta”. Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziari, sottolinea che “negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 25mila tentati suicidi ed impedito che quasi 190mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze”.

“Come Osapp – afferma Gerardo Romano – siamo stanchi di denunciare la gravissima carenza di organico del personale di polizia penitenziaria maschile e femminile che quotidianamente deve assicurare più posti di servizio così come attualmente avviene nei reparti detentivi, al nucleo traduzioni e piantonamenti e al repartino Ospedaliero le Molinette di Torino dove il medesimo personale deve assicurare anche tre posti di servizio contemporaneamente, con gravissimo pericolo per la sicurezza. Come già più volte denunciato la situazione sta divenendo davvero sempre più pericolosa qualcuno ci aiuti!”.