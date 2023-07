Iveco vince commessa da Gtt, 225 bus elettrici per Torino

Iveco Bus - in associazione temporanea di impresa con Enel X e Iveco Orecchia - si è aggiudicata la gara per 225 autobus elettrici per Torino, bandita a febbraio da Gtt (Gruppo Torinese Trasporti). Alla gara, che si è chiusa oggi con l'apertura ufficiale delle offerte, hanno partecipato le maggiori aziende del settore: Byd Europe, EvoBus Italia, Irizar e Yes-Eu-As. I nuovi 225 bus elettrici, con fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica e dei sistemi di accumulo, sono finanziati con fondi Pnnr per oltre 150 milioni di euro. Gli autobus saranno prodotti nello stabilimento Iveco Bus di Foggia, i pacchi batteria a Torino. L'accordo quadro iniziale prevede la fornitura di 225 bus E-Waw: 135 da 12 metri, 62 da 18 metri e 28 da 18 metri Brt (Bus Rapid Transit). Questi ultimi saranno impiegati sul percorso della linea 2. "Questo bando di gara, così strategico per Gtt, ha visto la partecipazione dei principali player del settore. Le procedure si sono chiuse nei tempi stabiliti grazie a un importante lavoro di squadra. Questi autobus cambieranno radicalmente il volto del trasporto pubblico a Torino: il 63% degli autobus di Gtt sarà elettrica e grazie anche al rafforzamento del sistema tranviario e metro, più dell'80% dei viaggiatori a Torino si sposterà in elettrico e quindi senza inquinare" commenta Serena Lancione, amministratore delegato di Gtt. "Siamo fieri di essere stati selezionati da Gtt per Torino. Abbiamo dimostrato la competitività del nostro prodotto a fronte della migliore concorrenza, sulla scia dei successi ottenuti a livello internazionale" commenta Domenico Nucera, presidente della Bus Business Unit di Iveco Group. "Siamo molto soddisfatti di poter partecipare a un progetto così importante per la città di Torino, favorendo la ulteriore diffusione del trasporto sostenibile nel nostro Paese" afferma Armando Fiumara, responsabile di E-Bus Italia di Enel X.