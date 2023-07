CALCIO & GIUSTIZIA

Cambia campo la partita giudiziaria.

A Milano il processo sui conti Juve

La decisione ufficiale arriverà il 6 settembre, ma la Cassazione accoglie la richiesta della società bianconera. La sede competente è quella dove i presunti reati finanziari sono stati commessi. Prima sentenza attesa entro il 2025. Nessuna conseguenza sulle penalità sportive

La Juve giocherà fuori casa la partita giudiziaria, come peraltro gli stessi vertici del club avevano chiesto. Si sposterà dunque a Milano l’inchiesta Prisma sulle presunte violazioni contabili e sul falso in bilancio che vedono coinvolta la società. Secondo il procuratore generale della Cassazione il tribunale e la procura di Torino – per quanto riguarda il fronte della giustizia ordinaria – non sono competenti, da qui la decisione di accogliere l’istanza dei dirigenti bianconeri (Andrea Agnelli in primis) e stabilito che il procedimento prosegua nel capoluogo meneghino.

La decisione ufficiale della Suprema Corte è attesa per il 6 settembre, ma questa è la risoluzione maturata. Secondo i legali bianconeri, per la Juventus è molto meglio “giocare” questa partita in un campo giudicato “neutro” o comunque meno potenzialmente ostile. A quel punto la procura di Milano dovrà esaminare le carte, assumere la titolarità dell’inchiesta e procedere con una nuova udienza preliminare nella quale decidere l’eventuale rinvio a giudizio per gli imputati e formulare le accuse. In caso di rinvio a giudizio verrebbe fissata la prima udienza, e si scollinerebbe al 2024 con probabile sentenza non prima del 2025.

Per quale ragione il pg della Cassazione ha optato per Milano? Molto probabilmente perché il reato di “false comunicazioni di bilancio” contestato agli amministratori juventini si consuma dove il comunicato ufficiale e la documentazione del bilancio stesso vengono resi noti (Milano, sede della Borsa) e non dove vengono redatti o caricati sul sistema informatico, quindi Torino.

Il 6 settembre arriverà dunque l’ufficialità, anche se appare scontato che tutto riparta da Milano. In ogni caso, anche qualora il nuovo processo dovesse portare a un eventuale ridimensionamento delle violazioni, le sanzioni sportive rimarrebbero tali, visto che la Juventus è stata condannata per violazione del principio di lealtà sportiva.