A Torino flussi turistici pre-Covid, è vera ripresa

I flussi turistici verso Torino sono tornati ai livelli che si registravano negli anni pre-Covid19, con un'occupazione degli alberghi al 70% come media e un buon livello di prenotazioni pe la seconda parte dll'anno. I dati raccolti da Federalberghi raccontano di una Torino diventata a tutti gli effetti una méta turistica e come la destagionalizzazione degli eventi agisca da volano, nonostante una normalizzazione fisiologica della curva di crescita e una stabilizzazione dopo l'effetto rimbalzo della primavera dello scorso anno, a fine emergenza pandemica. " "Il 2023 potrebbe quindi costituire il nuovo parametro di riferimento per monitorare l'andamento dei flussi turistici - afferma Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino - ma è comunque necessario programmare già da ora i prossimi 12-24 mesi al fine per consolidare il posizionamento di Torino sul mercato turistico nazionale e internazionale. I dati del primo semestre confermano quello che ci attendevamo alla vigilia del 2023, un anno di vera ripresa del settore, numeri ormai molto vicini a quelli del periodo pre-covid, un trend che verrà confermato anche nel secondo semestre, permettendoci di chiudere l'anno con numeri incoraggianti. Ma non possiamo accontentarci e dobbiamo lavorare da subito al futuro, strutturando una programmazione pluriennale degli eventi e continuando a investire sulla promozione su tutti i canali a disposizione".