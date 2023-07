Iren Ambiente, accordo con Nippon Gases Italia

Iren Ambiente, società del gruppo Iren, e il Gruppo Nippon Gases Italia, specializzato in gas industriali atmosferici e di processo, hanno siglato un accordo di collaborazione per la gestione e la commercializzazione - a seguito della purificazione e liquefazione - della CO2 biogenica derivante dalla digestione anaerobica della frazione organica differenziata effettuata presso il nuovo impianto Forsu di Gavassa (Reggio Emilia), recentemente inaugurato. L'impianto Forsu di Iren Ambiente, che produce compost, biometano e CO2, è alimentato dalla frazione organica differenziata di residui alimentari ed è in grado di garantire il rispetto delle più̀ stringenti specifiche qualitative di purezza e di affidabilità̀ della CO2 richieste dal mercato alimentare. A valle è stato installato un impianto di recupero e valorizzazione dell'anidride carbonica biogenica: un processo innovativo che consente la purificazione e liquefazione della CO2 fino a raggiungere la qualità richiesta dal settore alimentare e delle bevande. "Questo accordo rientra nel più ampio impegno di Iren per massimizzare l'utilizzo sostenibile e circolare delle risorse. I residui alimentari e gli sfalci di potature, invece di rappresentare un problema, divengono importanti risorse. Il nostro obiettivo è generare valore condiviso derivante da una economia veramente circolare, attraverso impianti come quello di Gavassa che intercettino le necessità delle persone, dell'economia, dell'ambiente e del territorio" commenta Eugenio Bertolini, amministratore delegato di Iren Ambiente. "Questo importante progetto ci vede protagonisti di un esempio concreto della circular economy e ci consente di rafforzare la nostra posizione di leadership nel mercato della anidride carbonica e del ghiaccio secco" sottolinea Davis Reginato, general manager di Nippon Gases Industrial.