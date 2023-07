100 anni fa nasceva Nebiolo, Cus Torino "ci fece amare sport

Cento anni fa nasceva Primo Nebiolo, inventore delle Universiadi e presidente della Federazione mondiale dell'atletica dal 1981 alla morte, avvenuta nel 1999. E a ricordarlo e' il Cus della sua citta', Torino. "Il 14 luglio è una data molto importante per me e per tutta la famiglia Cus - sottolinea Riccardo D'Elicio, presidente del centro universitario sportivo di Torino - . Sono i 100 anni dalla nascita di Primo Nebiolo, uomo che in prima persona mi ha insegnato ad amare lo sport, in particolare quello universitario, e mi ha permesso di fare delle esperienze straordinarie. Se oggi sono un dirigente appassionato è grazie a lui. La mia mission è quella di promuovere il nostro sistema universitario, a livello nazionale ed internazionale, e di amare questo ente che ci ha unito e ci unirà sempre. Grazie Nebiolo per gli insegnamenti che ci hai dato". Nebiolo, tra i dirigenti sportivi italiani di maggior rilievo internazionale, inventò le Universiadi nel 1959 e il Gran Galà dell'atletica mondiale nel 1980 a Roma dove si svolse la sua prima edizione. Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese dal 1947 al 1999, fu tra i primi dirigente sportivi a recepire il nuovo ruolo che gli studenti universitari avevano sulla scena mondiale, straordinari attori del cambiamento. Celeberrima l'edizione del 1970, successiva all'edizione delle Olimpiadi del 1968, in cui a Torino si respirò un sentimento forte di libertà e di comunità. Nebiolo sarà ricordato in un convegno internazionale a Roma nel prossimo novembre, alla presenza del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e delle cariche sportive e istituzionali italiane.