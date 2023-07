Esodati Superbonus, Cirio: Regione farà sua parte

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano hanno incontrato oggi una delegazione del comitato degli "Esodati del Superbonus" e del Coordinamento Movimento "Basta Crediti Incagliati-Piemonte" che hanno manifestato in piazza Castello a Torino. All'incontro erano presenti i consiglieri regionali Valter Marin, Alberto Avetta, Sarah Disabato e Sean Sacco. "Chiederemo a Finpiemonte di fare una ricognizione delle società partecipate che potrebbero essere coinvolte nella rilevazione dei crediti e organizzeremo un incontro con le Province perché possano fare altrettanto con le proprie partecipate - annunciano il presidente e l'assessore - e ci confronteremo anche con le banche perché possano offrire un supporto come intermediari sulla cessione dei crediti ad aziende private". Inoltre, presidente e assessore hanno anche annunciato una variazione di bilancio per prevedere un fondo, come era stato già fatto durante la pandemia, per aiutare i Comuni a ridurre i costi di occupazione del suolo pubblico che, a causa del protrarsi dei cantieri, rappresentano un altro aggravio importante per le imprese che eseguono i lavori. Per quanto riguarda la scadenza per il completamento degli interventi, Cirio e Tronzano hanno assicurato che si muoveranno nei confronti del Governo, coinvolgendo la Conferenza delle Regioni e anche i parlamentari piemontesi, per chiedere una proroga per il completamento dei lavori delle case singole e dei condomini di fronte alle difficoltà di questo periodo a portare avanti i lavori e ai ritardi che si sono generati sui cantieri.