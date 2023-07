Lega, dalla Regione 270mila euro a allevatori contro i lupi

La Giunta regionale del Piemonte ha deliberato l'assegnazione di 270mila euro agli allevatori per risarcirli dei danni causati dai lupi e per sostenerli nella difesa contro questi predatori. "L'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa - ha detto il presidente della III Commissione, Claudio Leone - con questo sostegno continua ad aiutare gli allevatori, che subiscono perdite a causa degli attacchi dei lupi alle loro mandrie e greggi, specialmente durante il pascolo". "Il percorso è ancora lungo - sottolinea Leone - e la mia posizione è chiara: occorre intervenire in modo drastico, con contenimenti e dove necessario con abbattimenti, come avviene in altri paesi quali l'Austria. Dobbiamo dare maggiore sicurezza agli allevatori, vittime della sovrappopolazione di lupi che ogni giorno si spinge verso pianure e città". Il bando regionale per il nuovo sviluppo rurale 2023-2027 è stato aperto in aprile. È ancora possibile presentare domande di contributo tardive fino al 25 luglio.