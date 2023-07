Viale, aumento Gtt a Torino è una toppa i problemi restano

L'aumento dei biglietti Gtt è "un rospo da ingoiare per mettere una toppa, ma i problemi sono strutturali da decenni e se non ci saranno trasformazioni strutturali verso una maggiore efficienza, si continuerà a vivacchiare fino alla prossima toppa. Privatizzare Gtt non significa eliminare il servizio pubblico di trasporto, il Comune continuerebbe a decidere quali linee e quali standard di servizio il gestore dovrà seguire". A dirlo il capogruppo di +Europa & Radicali Italiani - Lista Civica per Torino in Consiglio comunale Silvio Viale. "L'aumento del biglietto di corsa semplice cartaceo - dice - sarà del 17,6%, da 1,70 a 2 euro, quello digitale dell'11,7%, da 1,70 a 1,90 euro, mentre quello degli abbonamenti sarà più vario e intermedio. L'obiettivo dichiarato è il solito da 30 anni, quello di 'incentivare' l'uso del mezzo pubblico, ma questo vale per chi già lo usa per obbligo o per scelta" afferma Viale, secondo il quale "difficilmente incentiverà chi usa l'auto. Serve a poco polemizzare con Stato e Regione per i ritardi dei contributi - aggiunge -. Come serve a poco sperare che i cittadini che usano Gtt, il 26% dei torinesi - ma anche quelli che non usano il trasporto pubblico o lo fanno saltuariamente, siano disposti a riconoscere i miglioramenti".