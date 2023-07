Piemonte avrà un catasto dei siti geologici

Il Piemonte avrà un catasto dei siti geologici, che saranno gestiti e valorizzati a scopo didattico e turistico. Lo prevede una proposta di legge che ha avuto oggi via libera all'unanimità nella seduta congiunta della quinta e della sesta Commissione del Consiglio regionale. Durante l'esame sono stati approvati tre emendamenti presentati dall'esponente Fdi Carlo Riva Vercellotti che favoriscono un coinvolgimento più attivo degli enti locali. Il provvedimento, intitolato 'Disposizioni per la conservazione gestione e valorizzazione del patrimonio geologico', dovrà ora passare in prima commissione per il parere sulla norma finanziaria. L'Italia si caratterizza per una spiccata geodiversità, e il Piemonte eccelle in ambito italiano. Il testo intende valorizzare e classificare il ricco patrimonio geologico regionale, colmando al tempo stesso un vuoto legislativo.