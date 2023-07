Industriali, nasce Gruppo Credito, Finanza e Assicurazioni

E' stata formalizzata la nascita del Gruppo Credito, Finanza e Assicurazioni dell'Unione Industriali Torino, nuovo raggruppamento merceologico che debutta riunendo più di quaranta aziende fra banche, advisor, imprese assicuratrici e broker, sim, sgr e società finanziarie, tutti settori strategici per lo sviluppo economico del territorio. In particolare, significativa l'adesione, fra i fondatori, di oltre dieci fra i principali istituti di credito del territorio: una novità assoluta per l'Unione Industriali Torino, che in passato non aveva mai annoverato realtà bancarie fra i propri associati. L'obiettivo è di promuovere, rappresentare, tutelare e assistere le imprese associate nei rapporti con le istituzioni, con le organizzazioni economiche, politiche e sindacali e con ogni altra componente della società, studiando le esigenze delle imprese e del territorio, per promuovere e proporre progetti su temi correlati al mondo finanziario, come la crescita dimensionale, il rafforzamento patrimoniale e le tematiche Esg. Il Gruppo intende inoltre rafforzare e consolidare i rapporti tra le oltre duemila aziende associate all'Unione Industriali Torino e il sistema finanziario, anche in un'ottica di filiera tra i vari comparti merceologici rappresentati. Un'ulteriore opportunità per presentarsi in modo coeso nei confronti degli interlocutori istituzionali, nella gestione delle risorse dei Fondi Strutturali, nonché nella condivisione di progetti che siano in grado di favorire la crescita e la competitività delle imprese, la transizione digitale e la sostenibilità. Presidente è Erica Azzoaglio di Banco Di Credito Azzoaglio, vicepresidenti Stefano Cappellari di Intesa Sanpaolo e Alberto Pianta di Marsh.