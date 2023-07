Approvata fusione Banca Popolare Mediterraneo in Vivibanca

I consigli di amministrazione di ViViBanca e di Banca Popolare del Mediterraneo (Bpmed) hanno approvato il progetto di fusione relativo alla integrazione di Bpmed in ViViBanca. Nascerà un gruppo specializzato nel credito retail rivolto alle famiglie e nei finanziamenti e nei servizi per le piccole e medie imprese. con fondi propri per circa 100 milioni di euro e coefficienti ampiamente in linea alla media dei comparables. Il rapporto di cambio previsto prevede l'assegnazione agli azionisti di Bpmed di azioni ordinarie di nuova emissione di ViViBanca - nel rapporto di 5 azioni ordinarie di ViViBanca per 1 azione ordinaria di Bpmed -con le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione. Il progetto di fusione, inclusivo del progetto di modifiche statutarie di ViViBanca, e le relative situazioni patrimoniali di riferimento saranno depositati presso le sedi sociali delle banche, mentre la restante documentazione relativa alla fusione sarà depositata al momento della convocazione delle rispettive assemblee, chiamate a deliberare in merito alla fusione. L'operazione di fusione sarà sottoposta al vaglio autorizzativo della Banca d'Italia e solo dopo potranno pronunciarsi le assemblee dei soci di ViViBanca e Bpmed.