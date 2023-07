Distretto Rotary 2031, 47 milioni di ore di volontariato

Circa 2.600 soci in Piemonte e Valle d'Aosta e oltre 47 milioni di ore di volontariato erogate in un solo anno dal Rotary International. E' uno dei dati che emergono dal bilancio sociale del Distretto 2031 del Rotary International, diffuso a soli 10 giorni dalla chiusura dell'anno rotariano, avvenuta il 30 giugno. Il bilancio sociale, redatto grazie al supporto del team di ricerca guidato dal professore Paolo Biancone del Dipartimento di Management dell'Università di Torino, riassume tutte le attività intraprese dai Rotary Club dell'Alto Piemonte (province di Torino, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli) e dai club della Valle D'Aosta durante l'anno rotariano 2022/2023. Le iniziative svolte dal Distretto rotariano sono riconducibili a diverse aree, tra le quali la promozione della pace con attività di volontariato in Turchia e in Siria; la promozione della salute con azioni mirate al supporto delle persone con disabilità, della sla, del Parkinson, della cura contro il cancro e della poliomielite; la protezione di madri e bambini attraverso il sostegno a reparti ospedalieri pediatrici; il sostegno all'istruzione mediante la costruzione di aule multisensoriali, la lotta alla violenza sulle donne e il contrasto al cyberbullismo; la tutela dell'ambiente, il supporto alle popolazioni internazionali. "Il team di Unito, composto da 10 ricercatori - spiega Biancone - ha fornito supporto scientifico e operativo. Il bilancio sociale pone l'attenzione al tema della sostenibilità dell'associazione, motivo per cui è redatto a partire dall'Agenda 2030 dell'Onu. Redigere il bilancio sociale di un'organizzazione ad alto impatto territoriale significa incidere nella diffusione della cultura della sostenibilità e della relativa rendicontazione, oggetto tipico delle nostre attività di ricerca".