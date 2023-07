Tff: Manera, a disposizione per collaborare con nuovo direttore

"Giulio Base è un uomo di cinema, che conosce la macchina da dentro, inoltre è torinese, conosce anche bene il mondo dell'indotto cinematografico di questa città, per altro in continuo sviluppo, per cui sarà bello collaborare con lui, siamo a disposizione". Così il direttore di Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera, ha commentato la nomina di Giulio Base a prossimo direttore del Torino Film Festival rispondendo oggi all'Ansa nel corso della presentazione del Piemonte Factory a Torino, presso la sede della Film Commission piemontese. "Abbiamo già lavorato insieme - ha aggiunto Manera - Giulio ci aveva anche presentato dei progetti. Adesso si trova a coprire un ruolo diverso. Nei giorni scorsi gli ho fatto le mie congratulazioni invitandolo ad incontrarci presto. L'importante è lavorare tutti insieme perché Torino e il Piemonte siano sempre visti come un luogo dove fare cinema e dove godere di cinema. Anche questo progetto, il Piemonte Factory, i cui risultati finali passeranno al prossimo 41/o Tff, dimostra come qui ci sia un territorio che da tempo ha imparato a promuove nuove produzioni, ma anche grandi eventi di cinema".