Mobilitazione a sostegno rider contro uscita Uber

Circa 3mila lavoratori delle consegne a domicilio di cibo lasciati a casa da un giorno all'altro: la Cgil sostiene la protesta dei rider di Uber Eats ai quali l'azienda ha annunciato l'uscita dall'Italia e la fine della loro occupazione con un messaggio. "Siamo in presidio a Torino in piazza Castello davanti al Mac Donalds - spiega Roberta Turi segretaria nazionale della Nidil - sono tanti anche se è difficile raggiungerli perché molti sono migranti e sono in una condizione di ricattabilità. Noi insistiamo sul fatto che devono essere considerati lavoratori come tutti gli altri invece Uber eats ha aperto la procedura di licenziamento solo per i 49 dipendenti diretti lasciando gli altri a casa senza nessuna tutela. E' un lavoro faticoso e pagato poco. Arrivano a prendere lavorando 7 giorni su 7 con circa 560 consegne in un mese 1.500 euro lordi dai quali vanno tolti i costi della partita Iva e i costi del mezzo con il quale si spostano. Li trattano come fornitori ma sono lavoratori subordinati a tutti gli effetti".