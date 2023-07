Torino: Russi (M5s), Lo Russo re delle tasse e degli aumenti

"Lo Russo colpisce ancora: ora è ufficialmente il Re delle Tasse e degli Aumenti". È l'attacco del capogruppo M5s in Consiglio comunale, Andrea Russi, che critica l'aumento del costo dei biglietti dei mezzi pubblici e delle strisce blu. "Nel 2018 - ricorda - la giunta Appendino aumentò la durata degli stessi e ne estese la copertura a tutta la rete. Lo Russo oggi invece si limita a mettere le mani nelle tasche dei torinesi. E chi ci rimetterà di più sono i cittadini più fragili, visto che l'aumento dei biglietti cartacei sarà maggiore di quelli digitali e chi usa i biglietti cartacei sono soprattutto persone anziane". Il consigliere osserva inoltre che "Lo Russo, nel 2019, chiese le dimissioni dell'assessora Lapietra per l'aumento dei biglietti e per la mancata realizzazione del sottopasso di piazza Baldissera. Oggi è lui ad aver aumentato i biglietti, aver rinunciato al sottopasso della piazza e ad aver aumentato la tariffa oraria delle strisce blu in tutta la città. Chiederà scusa - conclude Russi - o, più semplicemente, si dimetterà lui stesso? Purtroppo nessuna delle due".