Piemonte insedia Osservatorio su risorse umane in sanità

Questo pomeriggio al Grattacielo Piemonte si è insediato il nuovo 'Osservatorio regionale in materia di risorse umane in sanità', organismo composto dalla Regione e dalle organizzazioni sindacali del Comparto sanità e della Dirigenza area sanità, insieme ad Azienda Zero, Aziende sanitarie regionali, Università di Torino e Università del Piemonte Orientale. L'organismo avrà il compito di stabilire le necessità di personale nella sanità pubblica regionale, vigilando affinché le assunzioni vengano fatte. "Credo - ha affermato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio - che la sanità debba avere piedi e testa ben piantati nel pubblico e il rapporto con il privato debba essere sempre integrativo e mai sostitutivo. Ma è necessario investire, perché ciò che abbiamo di più prezioso sono proprio le persone. Dire che si scappa nel privato per i soldi non è vero: è perché molte volte la persona non è motivata e non si vede riconosciuta nel suo ruolo". "L'Osservatorio, frutto di accordi con i sindacati e con la novità della presenza anche delle Università - ha spiegato Cirio - avrà l'obbligo di declinare azienda per azienda le necessità di assunzioni, e poi di vigilare affinché le assunzioni avvengano davvero". "Per questo scopo - ha aggiunto - abbiamo messo in campo tre strumenti: risorse aggiuntive per 175 milioni destinate alle aziende che assumeranno, l'intesa con le Università per impiegare gli specializzandi negli ospedali, e una inversione di rotta sulle esternalizzazioni, con l'obiettivo di riportare all'interno delle aziende entro il 2024 almeno il 20% dei servizi attualmente esternalizzati".