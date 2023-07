Scuola: sindacati, in Piemonte solo 3.727 immissioni in ruolo

"Il decreto sulle nomine in ruolo autorizza in Piemonte 3.727 posti di docente. si tratta di un numero inferiore alle disponibilità. Si ripropone anche quest'anno la mancata strategia di investimento sulla scuola e l'irrisolto tema di un reclutamento disfunzionale alle esigenze delle scuole locali". Lo affermano, in una nota, Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola del Piemonte. "Ancora una volta il contingente per le immissioni in ruolo - spiegano - purtroppo non sarà completamente coperto per la mancanza di aspiranti nelle graduatorie. Siamo in attesa di conoscere gli orientamenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la ripartizione del contingente tra graduatorie e province. Il ministero moltiplica le procedure ma diminuisce i posti per le immissioni in ruolo, occorre immettere in ruolo anche coloro che sono idonei alle varie procedure concorsuali. Per dare stabilità al sistema scolastico piemontese il ministero deve modificare il sistema di reclutamento, aprendo le immissioni in ruolo, come già accaduto in passato, agli abilitati (persone che hanno superato il concorso) presenti nella prima fascia delle graduatorie provinciali. Solo riaprendo il doppio canale la nostra regione non assisterà, come ormai da anni, al proliferare delle nomine per supplenza. La prossima settimana si avvieranno le procedure informatiche sia per le immissioni in ruolo sia per la scelta delle scuole per i contratti a tempo determinato". Flc Cgil, Cisl Scuola e UIl Scuola del Piemonte "seguiranno passo a passo tutti i passaggi per garantire che l'anno scolastico si avvii tutelando il diritto allo studio degli studenti e i legittimi diritti e aspettative degli insegnanti e del personale Ata inserito nelle varie graduatorie".