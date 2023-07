Parte la raccolta di firme dei Radicali su sei proposte di legge

Parte da Firenze la raccolta di firme lanciata dai Radicali su proposte di legge che riguardano la tutela del suolo, la transizione energetica, il contrasto alla povertà, i debiti dello Stato nei confronti di professionisti e imprese, i diritti dei 'sex worker' e l'aborto. "Abbiamo deciso di aprire a Firenze una campagna di raccolta firme che durerà sei mesi - ha spiegato Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali italiani oggi in piazza della Signoria con un banco per la raccolta delle sottoscrizioni -. Dobbiamo raccogliere 50mila firme per ogni testo e poi depositarle in Senato, che avrà così l'obbligo di discuterle e votarle". Dopo Firenze, la campagna farà tappa in altre città tra cui Torino, Cuneo, Milano, Pavia e Verona. Per Iervolino i temi oggetto della raccolta firme "sono importanti perché non è stato fatto assolutamente nulla. Nelle ultime elezioni del settembre 2022 ci siamo persi 15 punti percentuali di affluenza alle urne, cioè 17 milioni di italiani hanno deciso di rimanere a casa perché vari problemi dei cittadini non sono stati risolti: i diritti, la questione della povertà, e delle piccole e medie imprese, ma anche le questioni ambientali come il consumo di suolo, la transizione ecologica e quello che riguarda l'energia". Sarà possibile anche firmare online attraverso una piattaforma privata, con un costo di 1,5 euro a sottoscrizione. "Questa modalità - aggiunge Iervolino - è una sostituzione della piattaforma pubblica e gratuita che sarebbe dovuta già essere online. Questo ci porterà a fare un'ulteriore iniziativa, con tutti coloro che firmeranno online, ovvero una class action contro il Governo perché non è giusto che una piattaforma che doveva essere online a gennaio 2022 ancora non ci sia".