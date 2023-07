Cobas Scuola, ancora la beffa dell'algoritmo per i precari

"Ci risiamo, tutto come prima, anzi peggio. Dal 17 al 31 Luglio i docenti precari dovranno compilare, on line, la domanda per le supplenze 2023/2024. Oltre al danno dovuto al famoso algoritmo, quest'anno si aggiunge la beffa: i docenti non conosceranno i posti disponibili, saranno costretti a fare una scelta al buio. E' inammissibile, non è possibile che siano ancora una volta i precari a pagare le inefficienze del Ministero". Lo afferma in una nota il Cobas Scuola Torino che ora chiede "che le convocazioni per l'assegnazione delle supplenze da gps avvengano in presenza dopo la pubblicazione di tutte le cattedre disponibili (di diritto e di fatto) per consentire ai docenti una scelta il più possibile soddisfacente per loro e magari anche per gli studenti". "Nessun algoritmo, come denunciato in questi anni, potrà garantire la trasparenza necessaria né una scelta adeguata in situazioni di assegnazione che si modificano di momento in momento - aggiunge il Cobas scuola - I docenti precari italiani sono già abbastanza sfruttati, non aggiungiamo una modalità di assegnazione degli incarichi che, oltre a presentare profili di illegittimità, li penalizzerà ulteriormente e che rischia concretamente di diventare strutturale".