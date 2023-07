SACRO & PROFANO

Curia sulle spese, Repole trasloca? Salesiani pronti a vendere la Crocetta

Manovre immobiliari nella diocesi di Torino. Costi troppo alti al Santo Volto, così si pensa di affittare i locali e far ritorno nel vecchio Arcivescovado. Indiscrezioni su via Caboto. La porpora (meritata) a mons. Marchetto. I "messaggi" a Bose di Bianchi

Tempo di smobilitazioni. Circola insistentemente negli ambienti della diocesi di Torino l’ipotesi di una prossima messa in vendita, o molto più probabilmente in locazione, dei vasti locali della nuova Curia metropolitana in via Val della Torre, attigui all’imponente chiesa del Santo Volto, progettata insieme agli uffici dall’archistar Marco Botta e che i curiali hanno battezzato “la centrale termica”. Pare che le onerose spese di gestione e di manutenzione degli uffici stiano dando non poche preoccupazioni all’economo diocesano, monsignor Mauro Rivella, parroco di S. Rita, quel santuario che in altri tempi, onusto di offerte, veniva in soccorso anche alle finanze della diocesi.

La Curia tornerebbe così in via Arcivescovado dove sono rimasti l’archivio e l’appartamento dell’arcivescovo e da dove – dicono alcuni – non avrebbe mai dovuto traslocare. Si razionalizzerebbero così anche gli uffici i quali, mentre il clero e le attività si assottigliano, sono nel tempo diventati una pletora. In effetti, non era necessario essere profeti per immaginare che gli uffici della nuova Curia – denominati “l’acquario” – erano destinati, per la loro stessa conformazione e ampiezza, a fornire le future sedi per istituzioni pubbliche o aziende private. Un po’ come avvenne per gli imponenti conventi dopo l’Unità d’Italia o i grandiosi seminari edificati negli Anni Cinquanta, vedasi Rivoli. In effetti, già nel 2005, fu posto il problema, che riguardò soprattutto la chiesa del Santo Volto, sulla necessità di erigere la quale – voluta fortissimamente dall’arcivescovo Severino Poletto – si sviluppò un dibattito che divise il clero. L’unico ad esprimersi (pubblicamente) contro fu don Carlo Carlevaris, il più famoso dei preti operai, che mise in dubbio la necessità di spendere 12 milioni di euro per un edificio religioso quando, a poche centinaia di metri dall’area, spiccavano le cupole di Nostra Signora della Salute e delle Stimmate di S. Francesco. A favore alla costruzione fu un altro ex prete operaio, don Giuseppe Trucco, che divenne poi il primo parroco del Santo Volto. Il referendum indetto dall’arcivescovo fra il clero diede, su 431 votanti, una maggioranza piuttosto risicata al sì con il 54% contro il 48% dei no. Tutto il complesso, costruito a tempo di record, fu solennemente inaugurato l’8 dicembre 2006. In una intervista, successiva all’apertura, il parroco don Trucco – che diventerà economo della diocesi per poi essere rimosso dall’arcivescovo Cesare Nosiglia – dovette ammettere che «la chiesa in un anno ha spese per 50 mila euro e tutte le contribuzioni dei parrocchiani non superano i 25 mila euro l’anno. E poi c’è la diocesi che ripiana il deficit attingendo da un terzo dell’8 per mille».

A distanza di 15 anni è avvenuto quello che era prevedibile anche allora e cioè l’unione del Santo Volto con le parrocchie delle Stimmate e del Cottolengo. Si dice che il compromesso tra l’arcivescovo e don Carlevaris fu trovato sulla ciminiera del vecchio stabilimento industriale che non diventò un campanile ma fu restaurata e avvolta in una avveniristica spirale con in cima una croce. Alla sua base furono poste le campane e l’ex prete operaio ne dettò l’iscrizione: “Testimone storico / del duro lavoro / di un popolo / operoso e solidale / simbolo/ della città industriale / di ieri / la Ciminiera / delle fonderie / è ora anche/ richiamo della speranza / che è in ogni uomo”. Una speranza totalmente secolarizzata.

***

Sembra invece, secondo attendibili fonti, che sia in procinto di essere venduto (o lo sia già stato a un fondo immobiliare) il grande e storico edificio di via Caboto alla Crocetta che dal 1923 ospita la prestigiosa sezione di teologia della Pontificia Università Salesiana con i suoi istituti. Dalla congregazione nulla trapela ma ne parlano tutti da tempo. Sembra che lo Studio teologico – dove i vescovi più moderati, preferendolo alla facoltà di via XX Settembre, indirizzavano i seminaristi – verrà trasferito ma, secondo alcuni, si coglierà l’occasione per decretarne la chiusura.

***

L’arcivescovo Roberto Repole ha indirizzato ai fedeli delle sue due diocesi la prima lettera pastorale «sul futuro della Chiesa di Torino e Susa». Essa non è che l’esplicazione pro populo delle linee guida e del programma di riorganizzazione territoriale espressi durante la convocazione del 9 giugno. Si indicano i tre criteri per potersi definire Chiesa, con alcune puntualizzazioni non secondarie: l’ascolto della Parola, «che non può essere ridotto a una conoscenza biblica di tipo intellettualistico», l’Eucarestia, «è infatti in forza del dono del corpo di Cristo che noi diventiamo il corpo di Cristo che è la Chiesa» e dove tocca al prete presiedere poiché «la sua presidenza è indispensabile perché si possa parlare di una comunità cristiana in senso pieno» e, infine, la fraternità per cui «se non c’è questa reale esperienza fraterna tra noi, che nasce dal sentirci una cosa sola in Cristo, ci potrà essere volontariato uguale a molto altro volontariato o filantropia uguale a tanta altra filantropia… ma non è detto che ci sia ancora la cristianità». Sul contenuto della lettera comunque ritorneremo.

***

Continuando il nostro percorso sui “boariniani”, occorre dire che se don Sergio Boarino fu incapace di integrare davvero, in un presbiterio molto più ampio e ricco, l’esperienza di nuovi preti, come fu possibile che nessuno intervenne mai per decenni? Questa è davvero la domanda che tutto il presbiterio – al corrente di tutto, anche degli aspetti più strani di quella stagione, dovrebbe porsi e che invece ha taciuto e tace. La situazione in seminario era senza alternative o opposizioni che comunque venivano epurate o si auto-epuravano. Molte di esse furono poi vocazioni felicemente realizzate in altre diocesi piemontesi e italiane. Pochi sanno che il numero di giovani torinesi diventati sacerdoti in altre diocesi supera le trenta unità. L’unico altro ambito dove sarebbe stato possibile ascoltare campane diverse da quella monotonale e incerta di don Boarino era la facoltà teologica. Abbiamo già detto delle alleanze filosofiche-teologiche. Tuttavia, ci sarebbe potuta essere una intelligente e costruttiva alternativa in due professori, universalmente stimati: monsignor Giuseppe Ghiberti e monsignor Renzo Savarino. Il primo, biblista credente e convinto sindonologo, il secondo storico della Chiesa, capace di leggere, anche teologicamente, nelle «pieghe storiche» della Sposa di Cristo. Entrambi con molte qualità, prima fra tutte una fede profonda e stabile. Entrambi estranei alle strategie del potere, Ghiberti e Savarino – alternatisi per decenni alla presidenza della facoltà teologica – non seppero intravedere cosa sarebbe accaduto, né porvi un freno. Soggiacquero al ritornello, ripetuto come un mantra, da don Franco Ardusso: «Sono i migliori, sono i migliori» per cui furono mandati a Roma a studiare nelle facoltà romane tutti e solo quelli di una certa linea, i “boariniani” appunto determinando così, involontariamente, l’attuale situazione e non valutando che il potere intellettuale prima o poi non basta e domanda sempre di diventare anche e sempre un potere decisionale.

Ghiberti stette sempre un passo indietro rispetto alle vicende interne del seminario e con la sua proverbiale affabilità volle rimanere sempre uno studioso e pare abbia rifiutato almeno un paio di volte l’episcopato. Savarino rappresentò un po’, con le sue acutissime e colte lezioni, una “musica alternativa” nella omologata facoltà teologica torinese, appiattita prima sul progressismo tout court, poi sullo psicologismo e infine sul pensiero debole o – direbbe Repole – umile. Egli, dicono in parecchi, rifiutò la nomina a rettore del seminario propostagli dal cardinale Giovanni Saldarini e fu un male perché sarebbe stato un ottimo rettore, avrebbe elevato la capacità critica del clero torinese e avrebbe posto i presupposti per una diocesi più aperta e pluralista. Lo fece forse per umiltà o per il timore di vedersi assediato dalla numerosa schiera del clero di sinistra allora ancora numeroso – siamo nei primi Anni Novanta – e affatto disponibile ad alcuna forma di serena autocritica. Del resto, ancora oggi, con il seminario vuoto e le parrocchie desertificate, i “tromboni catto-comunisti” si ergono a maestri della pastorale, quando per decenni non hanno fatto altro che inanellare un fallimento dietro l’altro, senza mai la decenza di un minimo di ripensamento autocritico. Se ne ebbe la prova quando Savarino, da lucidissimo storico, pubblicò due documentati e obiettivi saggi sul post-concilio del cardinale Michele Pellegrino; fu letteralmente linciato dai confratelli, perché nessuno è più intransigente degli ideologi e i “boariniani” non fecero eccezione.

Si aprì così la strada al rettorato di don Giovanni Coccolo (1928-2010), nipote del leggendario vicario generale del cardinale Maurilio Fossati, che cercò come poté di esercitare una paternità e calmare le acque ma che alla fine fece rimpiangere don Sergio. E fu così che il silenzio di Ghiberti e la mancata accettazione di Savarino, legittimarono indirettamente i “boariniani” e, con essi, la loro discutibile e parziale linea formativa. (continua)

***

La preconizzazione dei nuovi cardinali da parte del Santo Padre, con la comunicazione dei loro nominativi, rappresenta la garanzia che i processi da lui messi in moto in questi undici anni di pontificato non possano in futuro essere archiviati e segnano la netta discontinuità nei confronti di Benedetto XVI. Si tratta cioè di una “blindatura” del collegio cardinalizio fornendo ai conclavisti una maggioranza preordinata, quella per cui occorre sempre aggiornare, cambiare, adeguare. Insomma, un collegio che più che lo Spirito Santo dovrebbe ascoltare lo “Spirito del tempo”. Toccherà a Tucho Fernández, il nuovo prefetto della fede, il compito di ribaltare la linea ratzingeriana senza – apparentemente – intaccare il Depositum fidei. Intanto questi, non ancora insediato, sta già andando a raffica con le interviste, quasi una al giorno. Nei ventiquattro anni in cui Joseph Ratzinger – predecessore di El Tucho – era prefetto della fede rilasciò pochissime interviste, ma una fece epoca e se ne parla ancora oggi. Si tratta di “Rapporto sulla fede” del 1984, quando Vittorio Messori raccolse dal cardinale Ratzinger i suoi giudizi sullo stato della Chiesa a vent’anni dal Vaticano II mettendone in crisi la vulgata. Come qualcuno ha scritto: «Dal “Rapporto sulla fede” all’arte di ciarlar…»,

Fra i nomi dei cardinali della nuova infornata spicca quello dell’ausiliare di Lisbona, monsignor Américo Aguiar, e in tal modo la capitale portoghese avrà due cardinali. Organizzatore della prossima Gmg, il neo- porporato ha detto che essa sarà per i giovani di tutto il mondo l’occasione per incontrarsi tra di loro: «cattolici, non cattolici, con religione, senza religione, con fede, senza fede» perché la diversità è una ricchezza. In tal modo alla fine si potrà arrivare a dire: «Penso in modo diverso, sento in modo diverso, organizzo la mia vita in modo diverso, ma siamo fratelli e costruiremo il futuro insieme». Insomma, niente più di un happening celebrativo della solidarietà e dell’inclusione. Sì perché, ha proseguito il futuro cardinale: «Non vogliamo convertire i giovani a Cristo o alla Chiesa cattolica o cose del genere, vogliamo che sia normale che un giovane cristiano cattolico dica e testimoni chi è o che un giovane mussulmano, ebreo, o di un’altra religione non abbia problemi a dire chi è o a testimoniarlo, e che un giovane senza religione si senta benvenuto in modo da non sentirsi strano perché la pensa in modo diverso». Allora noi – da modesti «indietristi» – ci chiediamo a cosa serva l’annuncio evangelico e, in ultima analisi, la Chiesa cattolica ma, soprattutto, che fine abbia fatto l’ammonimento di S. Paolo (1 Cor. 9,16): «Guai a me, se non evangelizzo!».

Un nome, fra i nuovi porporati, però ha sorpreso ed è quello di monsignor Agostino Marchetto, vicentino, già nunzio apostolico in Madagascar e Bielorussia, ex segretario della pontificia commissione per i migranti e gli itineranti ma, soprattutto, storico del Concilio Vaticano II dove con volumi e saggi si è posto – nell’isolamento totale – in una netta e ragionata critica della storiografia progressista egemone, quella che ha il suo monumento nei cinque volumi della Storia del Concilio Vaticano II, coordinata da Giuseppe Alberigo, il fondatore insieme a Giuseppe Dossetti della “Scuola di Bologna”, quella che si può definire la “corazzata” del progressismo cattolico italiano e che ha inventato e canonizzato la più ideologica delle formule, quella dello «spirito del Concilio» – letto come una specie di rivoluzione permanente – per cui i documenti vanno relativizzati di fronte alla lettura progressista (dinamica) di un Concilio visto come «nuovo inizio» o di rottura e discontinuità. A questa lettura reagì l’ermeneutica di monsignor Agostino Marchetto meritandosi, per questo motivo, prima indifferenza e poi gli indispettiti strali dell’erede di Alberigo, il presenzialista televisivo Alberto Melloni. I suoi lavori furono invece apprezzati da Benedetto XVI ma anche da papa Francesco che in una lettera lo definì «il più grande ermeneuta del Vaticano II». Peccato che Marchetto sia ultraottantenne e quindi non possa entrare in conclave.

***

L’autoritarismo di Bergoglio comunque non lascia tranquilli i progressisti più avvertiti. A padre Martin Lintner, servita, professore di teologia morale a Bressanone, il dicastero dell’Educazione cattolica ha posto il veto alla sua nomina a decano (preside) dello Studio Teologico in quanto le sue pubblicazioni sulla morale sessuale non sarebbero in linea con il Magistero. Ovvia sollevazione dei colleghi e petizioni pubbliche di solidarietà che però non hanno avuta alcuna eco sulla stampa. Perché di una cosa si può essere certi: se si pensa che il dicastero guidato da Tucho Fernández non sarà più dogmatico o inflessibile di quello attuale, si sbaglia di grosso. Lo sarà, ma di un dogmatismo senza verità e incentrato sulla prassi e sarà censurato chi non si adeguerà al nuovo corso dove anche solo “resistere” diventerà pericoloso. Insomma, la repressione antitradizionalista o anche solo anticonservatrice non avrà nulla da invidiare a quella antimodernista seguita alla Pascendi di S. Pio X.

***

Convinto che i nostri articoli siano letti dal presbiterio piemontese e oltre, un lettore ci ha chiesto a quale modello Eusebio Episcopo si ispiri. Se è abbastanza anziano ricorderà il settimanale Il Borghese fondato da Leo Longanesi e che negli Anni Settanta ospitava una rubrica di cose vaticane firmata “Lo Svizzero”. Lo pseudonimo, coniato e utilizzato dal vaticanista Emilio Cavaterra (1905-2014) – e dietro cui si sarebbe poi celato un brillante studente torinese dell’Università Gregoriana dal sicuro avvenire di studioso di fama internazionale – criticava i “mostri sacri” del progressismo ecclesiastico e il nom de plume era posto a salvaguardia di quei prelati che volevano fossero conosciuti, senza incorrere in ritorsioni, i retroscena che animavano il tumultuoso periodo post-conciliare.

Tempi comunque – se paragonati ai nostri – di benignità. Niente a che vedere con la predicata «misericordia» di Bergoglio o l’esibita «umiltà» dei “boariniani” che, peraltro, non inganna nessuno. A proposito di misericordia, Enzo Bianchi, che innalza a ogni piè sospinto altissimi peana al papa, ha inaugurato ad Albiano d’Ivrea la “Casa della Madia” e, con i giornalisti al seguito, ha lanciato un inequivoco avvertimento: «Mi hanno tradito alcuni confratelli, ma io faccio come sant’Antonio e ricomincio a 80 anni». Così a Bose sono avvisati…