Baby gang in fuga dopo rapina fermata dai Carabinieri

Prima hanno minacciati due diciannovenni per farsi consegnare le catenine che avevano al collo e poi li hanno aggrediti fisicamente mandandone all'ospedale. Protagonisti dell'episodio un diciottenne e due diciannovenni, arrestati dai carabinieri di Torino, e un minorenne deferito in stato di libertà. Le vittime si trovavano in piazza Grande Torino nel quartiere Santa Rita, tra lo stadio Olimpico e il Pala Alpitour. Dopo aver rapinato i coetanei hanno cercato di far perdere le loro tracce ma sono stati fermati da una pattuglia della radiomobile. Addosso ai rapinatori sono stati trovati anche 40 grammi di hashish e 110 euro in contanti che, secondo gli investigatori, proverrebbero da attività illecite. Una delle vittime è ancora in ospedale, al Cto di Torino, in osservazione mentre le indagini proseguono per trovare possibili altri complici.