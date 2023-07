Bettazzi: Lo Russo, esempio per una comunità giusta e coesa

"Con la scomparsa di monsignor Bettazzi, la chiesa piemontese perde una grande figura di riferimento, una persona che da sempre si è spesa per il bene della comunità, promuovendo valori di apertura, pace e scambio costruttivo. Ci lascia in eredità un grande esempio da seguire per costruire una comunità più giusta e coesa". Così, sui social, il sindaco di Torino e della Città metropolitana, Stefano Lo Russo, esprime il suo cordoglio per la morte del vescovo emerito di Ivrea. "Tante le battaglie che hanno visto monsignor Bettazzi impegnato in prima persona - dice Lo Russo -: lotte in supporto alle lavoratrici e ai lavoratori, o in sostegno dei diritti per tutte e tutti". E ricordando le sue parole rivolte a Enrico Berlinguer, "sembra legittimo e doveroso, per un vescovo, aprirsi al dialogo, interessandosi in qualche modo perché si realizzi la giustizia e cresca una più autentica solidarietà tra gli uomini", il sindaco di Torino osserva che "sottolineano ancora oggi la sua visione e il suo percorso di vita".