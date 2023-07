Lotta alle baby gang, arresti e denunce nel Torinese

Sotto la minaccia di un coltello hanno cercato di farsi consegnare sigarette e denaro. Ma l'intervento immediato dei Carabinieri ha impedito di portare a termine la loro azione criminale. L'episodio è avvenuto la scorsa notte in corso Cairoli angolo Lungo Po Armando Diaz a Torino dove una baby gang formata da un 19enne e due 16enni e altri due complici non ancora identificati sono stati fermati dai militari dell'Arma impegnati proprio in attività di prevenzione contro le bande giovanili. Il gruppo aveva appena circondato due uomini e due donne per derubarli lasciando intendere che erano armati di coltello e che non si sarebbero fatti problemi a usarlo nel caso non fosse stato consegnato quello che chiedevano. Sempre i carabinieri, ma questa volta a Trana (Torino) hanno denunciato per rapina due sedicenni e un quindicenne che alcune sere fa hanno aggredito un loro coetaneo nel tentativo di derubarlo della catenina.