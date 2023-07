Picco del caldo tra martedì e mercoledì, 41 gradi percepiti

Il picco dell'ondata di calore che da oggi interessa anche il Piemonte è attesa tra martedì e mercoledì, con massime a 36-37 gradi, ma percepite a 39 in provincia di Alessandria e 41 nel Cuneese, stando a quanto riportano le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Piemonte. Un contributo al gran caldo lo daranno anche i venti prima da sud-ovest e poi da ovest. Deboli rovesci sono previsti solo sulle Alpi Graie, Pennine e Lepontine. Nell'area metropolitana torinese la temperatura minima percepita oscillerà da oggi e per i prossimi giorni tra i 23 e i 25 gradi.