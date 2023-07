Assolto dopo arresto, niente indennizzo a un leader di Askatasuna

Era stato arrestato in un'inchiesta sugli incidenti con le forze dell'ordine scoppiati a Torino nel 2018 in occasione di un evento elettorale di CasaPound e, nonostante sia stato assolto, non merita un risarcimento per ingiusta detenzione perché aveva preso parte al corteo antifascista e "non si era dissociato né allontanato dai facinorosi". Il caso, su cui si è pronunciata la Cassazione, riguarda Nicolò M., 29 anni, esponente del centro sociale Askatasuna, che trascorse 105 giorni in carcere e altri 76 con il braccialetto elettronico. Gli Ermellini si sono richiamati al principio della "colpa grave", in base al quale non ha diritto a un'indennizzo chi tiene "condotte tali da creare un doveroso intervento delle autorità". L'autonomo, pur non avendo commesso atti violenti, era in prima fila, reggeva uno striscione ed era "avanzato - si legge nella sentenza - fino a un punto particolarmente pericoloso, tanto da costringere il reparto schierati ad azionare gli idranti". I giudici affermano che i dimostranti "si resero autori di azioni coordinate di guerriglia per impedire il comizio di CasaPound".