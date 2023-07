Autocisterna ribaltata, disagi al traffico vicino a Alessandria

Un'autocisterna si è ribaltata e il traffico è deviato su strade comunali secondarie per la chiusura, in entrambe le direzioni, della strada statale 10 Padana Inferiore tra i chilometri 101+500 e 99+500, all'altezza del distributore Keropetrol, tra Spinetta Marengo e Alessandria. Lo fanno sapere l'Anas e la protezione civile. La sala operativa dei vigili del fuoco comunica che il mezzo pesante - finito nel fosso in direzione del capoluogo - trasportava acido solfidrico. Già allertati i nuclei Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) da Torino e quello Travasi da Milano per le necessarie operazioni e il successivo spostamento del veicolo.