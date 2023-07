Cirio, cercheremo di trovare fondi Ue per i trasporti

"Cercheremo di trovare, attraverso i fondi dell'Unione europea, delle risorse per calmierare l'aumento dei prezzi sui mezzi di trasporto, aumento che però è un po' inevitabile". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della conferenza stampa sulla Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia. Ai giornalisti che gli domandavano se sono previsti dei bonus per aiutare i cittadini meno abbienti, Cirio ha risposto: "Ci ragioneremo. Presto avremo un piano per l'estate". "Sui mezzi pubblici c'è stato un aumento - aveva premesso Cirio - ma gli aumenti ci sono in tutto il mondo e riguardano tutti i generi. Aumenta la pasta, il pane, aumenta, tutto finché non si porrà termine alla guerra, che però' va detto, a volte diventa anche un alibi".